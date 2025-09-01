Galatasaray'ın gündeminde olan ve uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson transferi için devreye giren Fenerbahçe oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

İngiliz ekibi ile 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan sarı lacivertliler, tecrübeli file bekçisini ise 8+2 milyon Euro yıllık ücret karşılığında ikna etti. Brezilyalı oyuncu gün içinde İstanbul'a gelmek için bavullarını hazırlarken transferde son dakika pürüzü çıktı.

ALMADAN SATMAYACAK

Ederson'u satması halinde kaleci transferi yapmak isteyen ve alacağı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kayıt ettirmek isteyen Manchester City, Brezilyalı yıldızın ayrılığını geciktiriyor.

Sky Sports'un haberine göre Manchester City, Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna katması halinde, Ederson’un Fenerbahçe’ye transferine izin verecek. Donnarrumma konusunda PSG son detayları görüşen İngiliz ekibi, İtalyan file bekçisini gün içinde İngiltere'ye getirmeyi hedefliyor. Ancak İtalyan kaleci için Galatasaray da son anda devreye girerek oyuncunun rotasını İstanbul'a çevirmenin yollarını arıyor.