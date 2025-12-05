Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken anlamlı bir organizasyona imza attı.

Sarı lacivertliler, son idmanında özel çocukları ağırladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Futbol Takımımız, birbirinden özel ve kıymetli çocuklarımızı Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde ağırladı.

Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan gelen 35 misafirimiz, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

Tesislerimizde Başkanımız ve futbolcularımızla bir araya gelen konuklarımıza sponsorumuz Ülker’den gelen hediye paketleri dağıtılırken, misafirlerimizin ulaşımını ise bir diğer sponsorumuz Gürsel Turizm destek sağladı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkanımız ve futbolcularımız, onlarla birlikte vakit geçirdi ve fotoğraf çektirdiler."