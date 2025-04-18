Fenerbahçe, Rusya'nın köklü kulüplerinden Zenit St. Petersburg ile 2023 yılında başlattığı iş birliği anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın 2028 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi. İş birliği; erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsıyor.

3 YILLIK ANLAŞMA

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek.”

Kulüp, bu anlaşmayı “önemli bir iş ortaklığı” olarak değerlendirdi ve şu şekilde devam etti:

“Kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz.”