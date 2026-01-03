Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Antony Musaba sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Testlerde herhangi bir problem görülmeyen Hollandalı kanat oyuncusu daha sonra takım ile tanışmak için Samandıra’ya geçti. LİSANSI ÇIKTI Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın lisansını da çıkarttı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Samsunspor'da tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 6 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.