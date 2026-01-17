F.BAHÇE, N’Golo Kante ve Al-İttihad üçgeninde inanılmaz bir rakam ortaya çıktı: “15 milyon Euro.” Suudi Arabistan kulübü 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek oyuncuyu bırakmıyor. Gerilim, Cidde ekibinin tasarruf politikasıyla başladı. Al-İttihad yönetimi, yazın Kante’ye yıllık 25 milyon Euro olan maaşında indirim yaparak yalnızca 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti.

İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ

FRANSIZ oyuncu ve menajeri, mevcut rakamın korunması ve 2 yıl uzatma şartında ısrar etti. Uzlaşma sağlanamadı. Kante de F.Bahçe kozunu oynadı. Ancak Suudiler, bonservis bedeli görüşmelerinde hiçbir esneklik göstermeme kararı aldı. Suudi kulübü, Kante’nin kalan sözleşme hakkı için yaklaşık 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirledi.

KRİTİK TOPLANTI SIRADA

KANTE’NİN geleceğini netleştirecek kritik bir toplantı yapılacak. Fransız yıldızın kaderi bu görüşmenin sonucuna bağlı olacak. Al-İttihad cephesi, “Ya bizim şartlarımızla devam ya da bedava ayrılık olmaz” diye gözdağı verdi. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri de “Maaş indirimi kabul edilemez. F.Bahçe’ye gideceğiz” tavrını koruyor.