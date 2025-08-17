Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Ligdeki ilk maçı ertelenen Fenerbahçe, böylece yeni sezona puan kaybıyla başladı.
İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe, 61. dakikada Juan'ın gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'de de 85. dakikada Jayden Oosterwolde kırmızı kart gördü.
Takım halinde iyi kapanan Göztepe karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe, maçtaki tek isabetli şutunu penaltıdan buldu. Talisca'nın 90+5. dakikada kullandığı ve Göztepe kalecisi Mateusz Lis'in kurtardığı vuruş, Fenerbahçe'nin İzmir deplasmanında kaleye çektiği tek isabetli şut oldu.