Fransız kulübü Lille ile sözleşmesi iki hafta sonra resmen sona erecek olan Kanada Milli Takımı’nın 2000 doğumlu forveti Jonathan David için Fenerbahçe yönetimi, Napoli ve Juventus gibi İtalyan devleriyle kapışıyor. Galatasaray yönetimi, Leroy Sane transferiyle şampiyonluğun ardından transferde de psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

NAPOLİ KARŞI DURAMADI

Ali Koç, G.Saray’ın hegemonyasını kırmak için gözünü kararttı ve David’e yıllık 10 milyon Euro ücret artı 15 milyon Euro da imza parası önerdi. Başkan Koç’un bu önerisi karşısında Kanadalı golcünün talipleri arasında yer alan Napoli yönetimi, David pazarlıklarından çekilmek zorunda kaldı.

JUVE PUSUDA BEKLİYOR

Corriere dello Sport’un haberine göre; David, Başkan Ali Koç’un yüklü teklifinin ardından Juventus’a cevap vermedi. Kanadalı’ya G.Saray da talipti ancak F.Bahçe’nin agresif transfer harekâtı karşısında sarı-kırmızılılar, adım atmadı. Başkan Koç, Jonathan David’in 30 Haziran’da Lille’le sözleşmesi biter bitmez F.Bahçeli olması için yoğun bir mesai harcıyor.