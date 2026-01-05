Turkcell Super Kupa dörtlü final etabı yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Toplam 12 eksiği bulunan sarı lacivertlilerin, Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba kamp kadrosunda yer aldı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Anderson Talisca ile kart cezalısı Fred ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri kamp kadrosuna yer almadı. Transfer görüşmeleri yapan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti: Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.