Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ligde son sırada bulunan Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Mücadelenin 19. dakikasında Fenerbahçe'de Nene, ceza sahası içinde iki rakibini geçtikten sonra üçüncüyü denerken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem penaltı yok dedi. Top kornere çıktı ancak VAR devreye girdi.

Fenerbahçeli futbolcular yoğun penaltı itirazlarında bulunurken VAR hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu incelemesi için kenara davet etti.

Pozisyonu monitörde izleyen Şansalan penaltı kararı verdi.

Anderson Talisca penaltıdan topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.