Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın kapanış karşılaşması olan ve 1-1 eşitlikle sona eren Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Oyun alanında futbolcuların aynı anda iki topla oynamasına rağmen hakem Yasin Kol, oyunu durdurmadı ve ardından gelişen atakta Fenerbahçe penaltı bekledi. İşte anbean yaşananlar:

- Asensio, topun çıktığını düşünerek taç atışı kullandı.

- Ancak top, taç çizgisinde falso alıp terse sekerek tekrar oyun alanına döndü.

- Asensio yeni bir topla taç kullanırken, Kamil Ahmet ise oyun alanında kalan topla pas attı.

- Kısa bir süre aynı anda sahada iki topla devam edildi.

- Kasımpaşalı Kamil Ahmet'in pasında Fenerbahçeli futbolcular topu kaparken, akabinde gelişen atakta penaltı beklediler.

- Hakem Yasin Kol, iki topun oyunda olduğu anlara rağmen oyunu durdurmadı. Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklediği pozisyondan da devam kararı çıktı. Topun dışarı çıkmasının ardından Kasımpaşa'nın aut vuruşuyla oyun tekrar hareket kazandı.

"AMATÖR KÜMEDE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan "Trio" programında eski hakemlerin pozisyona ilişkin yorumları şöyle oldu:

Bahattin Duran

"Hakemin maçın yönetimiyle ilgili yaptığı en büyük hata. Burada oyunun devam etmesi kabul edilemez. Buradaki hakem yönetimini kesinlikle kabul etmiyorum."

Bülent Yıldırım

"Maçın kontrolünün kalmadığı anlardan bir tanesiydi. Burada oyunun devam etmesini teknik olarak kabul etmek mümkün değil. Oyuncular hangi topun maç topu olduğunu bilmiyor. Amatör kümede bile uzun yıllardır görmediğim bir sahne bu. Burada oyunun durdurulup maç topuyla devam edilmesi gerekirdi."