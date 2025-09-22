Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Ali Koç, rakibi Sadettin Saran’ı tebrik etti.

'HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ'

Konuşmasında, “Son derece medeni, adil bir yarış oldu. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN OĞLU ÇOK ÜZÜLDÜ

Genel kurulun ardından stattan ayrılan kongre üyeleri arasında duygusal anlar yaşandı.

Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç’un gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı üyeler genç Koç’a sarılarak teselli etti.