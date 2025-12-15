Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe ilk yarıda penaltı golüyle öne geçti.
Fenerbahçe'de Brown'un ortasında Duran, savunmayla girdiği mücadelede ceza sahasında yerde kaldı. Konyasporlu oyuncunun müdahalesi sonrası Duran yerde kalırken, sarı lacivertliler penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Ozan Ergün, oyunun devam edilmesini istedi.
Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Fenerbahçe, VAR incelemesi ardından penaltı kazandı.
Fenerbahçe'de penaltı noktasının başına gelen Talisca, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'de Anderson Talisca, ligde bu sezon 7. golünü kaydetti.