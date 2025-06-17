Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından forvet transferi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Nice'in 23 yaşındaki forveti Guessand'ı listenin ilk sırasına yazdı.
Sky Sports’un haberine göre Fenerbahçe, Evann Guessand için Nice'e 25+5 milyon euro teklif etmişti. Nice kulübü bu teklifi reddederken sarı lacivertlilerin Fransız kulübüne yeni bir teklif sunması bekleniyor.
Öte yandan Guessand, teknik direktör Jose Mourinho ile bir Zoom görüşmesi gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, transferi tamamlaması halinde Youssef En-Nesyri'ye ait 19.5 milyon euroluk kulüp transfer rekorunu kıracak.