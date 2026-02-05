Ziraat Türkiye Kupası C grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazanmayı başardı. Erzurumspor, 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fenerbahçe, 52. dakikada Marco Asensio ile eşitliği sağladı. Talisca, 70. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Brezilyalı yıldız, 77. dakikada kendisine yapılan penaltıyı kullandı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise 3 puanda kaldı.

