TFF, 14 yabancıdan 2025-2026 sezonun- da en az 2’sinin 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olma zorunluluğu getirdi. 2026-2027 sezonunda ise 14 yabancıdan en az 4’ünün 1 Ocak 2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor. F.Bahçe’nin mevcut kadrosunda sözleşmeli 20 yabancı futbolcusu var.

20’DEN İKİSİ UYUYOR

Bu 20 futbolcudan sadece Zenit’e kiralanan 17 Ağustos 2004 doğumlu Ognjen Mimovic ile Beerschot’ta kiralık olarak forma giyen 4 Temmuz 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed yeni çıkartılan yabancı kuralına uyuyor. F.Bahçe yeni sezon için hiç transfer yapmasa da en az 6 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda.

PEKİ KİMLER GİDECEK?

Zajc, Lincoln, Becao, Dzeko ve Maximin kesin gidiyor. Omar Fayed ya yeniden kiralanacak ya da satılacak. Skriniar kalacak. Kostic, Tadic ve Osayi’nin durumu sezon sonu belli olacak. Livakovic, Szymanski, En Nesyri, Amrabat ve Oosterwolde iyi teklif gelirse satılabilir.