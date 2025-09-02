Fenerbahçe, Türkiye’nin Los Galacticos’u olma yolunda. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kurduğu Zidane, Luis Figo, Ronaldo, Owen, Iker Casillas ve David Beckham’lı kadroyla 2000’li yıllara damga vurmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Fenerticos’un temellerini atıyor. Koç, pazar akşamı bombaları art arda patlattı.

TAM TAKIM DEĞİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu’nun uçağı Sabiha Gökçen’e inerken, milli futbolcuyu PSG’nin 10 numarası Marco Asensio ve Manchester City’nin kalecisi Ederson transferleri takip etti. Böylece F.Bahçe’nin ideal 11’inde geçen sezondan sadece Skriniar, Oosterwolde, Fred ve En Nesyri kaldı, 7 yeni transferle takım tamamen değişti. F.Bahçe, artık farklı bir kimliğe büründü.

ÜCRETLER HARİÇ

Yeni transferlere yaklaşık 92 milyon Euro harcandı. Skriniar 6 ve Amrabat’ın da 12 milyon Euro’ya bonservisleri alındı. Mourinho’nun 15 mil yon Euro’luk tazminatı da eklenirse Başkan Ali Koç’un transfere harcadığı para 125 milyon Euro’ya ulaştı. Bu paraya futbolcuların alacağı ücretler dahil değil. Artık para değil, futbolcular konuşacak.