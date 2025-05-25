Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalleri sahada değil, bu kez ekrandan izlendi. Gözler Avusturya Ligi'nde oynanan Austria Wien – Blau Weiss maçına çevrilmişti.

Sarı-lacivertliler için kader niteliği taşıyan karşılaşma, 90+2. dakikada gelen bir golle adeta hüsrana dönüştü. Austria Wien’in uzatma dakikalarında yediği gol, hem Viyana temsilcisini hem de Fenerbahçe’yi Avrupa planlarının dışına itti.

SON DAKİKA GOLÜ UMUTLARI BİTİRDİ

Maçın 90. dakikasında 2-1 öne geçen Austria Wien, uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Avusturya temsilcisi ligi 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını yitirdi.

Bu durum, Fenerbahçe'yi de doğrudan etkiledi. Austria Wien’in Devler Ligi bileti alması halinde, temsilcimiz Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olabilecekti. Ancak Avusturya ekibinin yarış dışı kalmasıyla birlikte Sarı-lacivertliler bu avantajı kaybetmiş oldu.

GÖZLER ARTIK RAKİPLERDE

Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılacak olan Fenerbahçe, artık seri başı olmadan kura çekimine katılacak. Bu da daha güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalini artırıyor. Sarı-lacivertli camia için kritik kura süreci öncesi Viyana’dan gelen haber hayal kırıklığı yarattı.