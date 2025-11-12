Fenerbahçe-Maccabi maçında Filistin pankartı gerginliği

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'ni 10. haftasında güvenlik gerekçesiyle İsrail takımı Maccabi Rapyd ile İstanbul yerine Almanya’nın Münih kentinde karşılaştı.

Karşılaşmaya üstün başlayan temsilcimiz, ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda da etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, çeyreğin 4'üncü dakikası dolarken Nicola Melli'nin üçlüğüyle skoru 30-19'a getirdi ve farkı çift hanelere taşıdı. Sarı-lacivertiller ilk yarının son saniyesinde Devon Hall'un iki sayılık basketiyle soyunma odasına 40-30 önde gitti.

İkinci yarıya Devon Hall ve Melli’nin attığı sayılarla 8-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Wade Baldwin’in de katkısıyla farkı 55-35 ile 20 sayıya kadar yükseltti. Ancak bundan sonra sarı lacivertliler kelimenin tek anlamıyla 'stop' etti. Üçüncü periyot 65-56 tamamlandı.

Dördüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, rakibine verdiği seriyle son beş dakikada 66-66 beraberliğe yakalandı. Maçın sonunda özellikle faul atışlarında hata yapmayan Kanarya farkı tekrar yükselterek sahadan 84-75 galip ayrıldı.

PANKART GERİLİMİ

EuroLeague yönetimi, maçın öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı ve Fenerbahçe taraftarları için özel tribün düzenlemeleri yapıldı.

Salonun ancak bir kısmını doldurmasına için verilen seyirciler Almanya'daki maçta Filistin bayraklarıyla Fenerbahçe'ye destek verdi.

ARBEDE YAŞANDI

Karşılaşma devam ederken İsrail'i protesto eden pankart açılmak istendi. Pankartın açıldığı tribüne Alman güvenlik güvenlik görevlileri müdahale etti. Salonda kısa süreli arbede yaşandı.