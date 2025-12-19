Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. ikas Eyüpspor yönetimi, kritik maçtan önce taraftarına bedava bilet müjdesi verdi. Eflatun sarılı kulüpten yapılan açıklamada "Sadece ikas Eyüpspor Passplig sahibi taraftarlarımız Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşma için, yönetim kurulumuz tarafından satın alınan biletleri Eyüpsultan ilçesindeki muhtarlıklarımızdan ücretsiz olarak temin edebilirler." ifadelerine yer verildi. DUYURU pic.twitter.com/0QKxNGKwjm — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) December 19, 2025

