Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça yetişip yetişmeyeceği ile ilgili Fatih Tekke "Zubkov’un durumu çok net değil... Umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Fatih Tekke, şunları söyledi:

"Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız."