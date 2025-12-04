Avrupa basketbolunu bir numaralı organizasyonu EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Olympiakos karşı karşıya gelecekti.

Ancak Pire'de yağan yoğun yağmur müsabakayı erteletti.

ÇATI AKINCA HAREKETE GEÇTİLER

Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 22.15'te başlaması planlanan kaşrılaşma öncesinde salonun çatısında yaşanan sorun yetkilileri harekete geçirdi. EuroLeague aldığı kararla maçı erteledi.

Euroleague'den yapılan resmi açıklama şöyle: "Maçın en uygun başka bir tarihe yeniden planlanması için Fenerbahçe Beko ve Olympiakos ile birlikte en iyi seçenekler değerlendirilecektir."

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos da konuya ilişkin konuştu. Giannakopoulos'un konu hakkındaki paylaşımı şöyle: "Fenerbahçe için hükmen galibiyet kararı çıkacak mı merak ediyorum. Yoksa hava koşullarından ve başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava olayı falan değil, birçok kez yaşandı. Eğer bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa… Yönetmelikler açık. Kararın hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim."