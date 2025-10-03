UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk puanlarını elde etti. Sarı lacivertlilerinb yeni başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı kadroda yer almayan futbolcularla birlikte izledi. Futbolcuların Saran ile yakın iletişim kurması dikkat çekti.

Karşılaşma esnasında kameralara yansıyan bir an ise sosyal medyada gündem oldu. Başkan Sadettin Saran'ın, Mert Hakan Yandaş'a su uzattığı görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.