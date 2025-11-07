Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü karşılaşmasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.
Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaya, Çekya temsilcisin tribünlerinde açılan skandal pankart damga vurdu.
'TÜRKLERLE SAVAŞ OLMALI'
Karşılaşma öncesinde Çek taraftarların bulunduğu kale arkasında "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) bir pankart açılırken, söz konusu pankarta sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
Söz konusu pankart, karşılaşmanın ardından Viktoria Plzen takımının sosyal medya hesabından "Saygıyla bildiririm ki, Türk karşısında hepimiz mevzilerimizdeyiz" ifadeleriyle paylaşıldı.
Poslušně hlásím, že na Turka jsme všichni na svých místech 🫡 pic.twitter.com/8zaJtaTChZ— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) November 6, 2025
BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA AÇILMIŞTI
Jaroslav Hašek tarafından yazılan Aslan Asker Şvayk adlı 1. Dünya Savaşı'nı anlatan romandan alıntılanan sloganın 2010 yılında Viktoria Plzeň – Beşiktaş karşılaşması öncesinde de Çek taraftarlar tarafından tribünlerde açıldığı ortaya çıktı.