Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28’inci hafta maçında Panathinaikos Aktor’a konuk olduğu maçı 85-83 kazanırken mücadelenin ardından yaşanan gerginlik karşılaşmanın önüne geçmişti.

Panathinaikos maçında yaşanan saha olayları nedeniyle verilen cezalar açıklandı. Mathias Lessort'a 1 maç men ve 8 bin Euro para cezası verilirken Panathinaikos'a ise 22 bin Euro ceza verildi.

EuroLeague yönetiminin verdiği cezalar sosyal medyada gündem oldu. Basketbolseverler, cezaların yetersiz olduğunu savunurken, yaşanan gerilimin ardından Yunan ekibine ceza yerine ödül verildiğini savundu.

Daha önce Fenerbahçe Beko'nun Partizan deplasmanında oynadığı maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı. EuroLeague büyük tepki çeken ırkçı pankart dolayısıyla Sırp ekibine para ve tribün kapatma cezası verdi, tribün kapatma cezasını ertelemiş ve yine taraftarın tepkisini çekmişti.

NE OLMUŞTU?

Maçın ardından OAKA’da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Mathias Lessort, galibiyeti getiren Wade Baldwin'e hızla koşarak ittirdi. Ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri iki takım oyuncularını güçlükle yatıştırdı. Yunan ekibinin taraftarları, sarı lacivertli oyuncular tünele giderken yabancı madde yağmuruna tuttu.

Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürüyen Mathias Lessort, Tarık Biberovic röportaja geldiğinde ise kameraların önüne geçerek röportajı engellemeye çalıştı. Tünelde de gerginlik devam etti ve iki takım oyuncuları arasında arbede sürdü. Güvenlik ekipleri araya girerek olayları dindirdi.