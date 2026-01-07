Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac’ı 3-0 mağlup ederek adını 8'li Finaller Turu’na yazdırdı.
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası 8'li Final Turu'nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Avramidis Alexandros - Niewiarowska Magdalena
FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Halit Kurtuluş, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Dos Santos França, Marttila, Mustafa Cengiz, Caner Dengin (L), Gomez Galves
RADNICKI KRAGUJEVAC: Vukmirovic, Cirovic, Kostic, Lopar, Stasevic (L), Gajovic, Bojovic, Kovac, Hadzimehmedovic, Zivanovic
SETLER: 25-14, 25-15, 25-13
SÜRE: 62 dakika (20’, 21’, 21’)