Fenerbahçe Medicana, 2026 CEV Kupası Play-Off Turu ikinci maçında evinde Hollanda'nın Orion Stars Doetinchem takımını 25-15, 25-21 ve 25-22’lik skorlarla 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Slovenya'nın ACH Volley Ljubljana takımıyla karşılaşacak. Eşleşmenin ilk ayağı 5 Mart'ta Slovenya'da oynanacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nikolaos Fragkakis, Zaur Hajiyev
FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Chinenyeze, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Ngapeth, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Marttila, Caner Dengin (L)
ORION STARS DOETINCHEM: Sanders, McCluskey, Hoge Bavel, Amedegnato, Domingues Crins, Ter Maat, Jorna, Kavli, Boldizsar, Kjaer, Lipke (L)
SETLER: 25-15, 25-21, 25-22
SÜRE: 79 dakika (23’, 29’, 27’)