Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde üst üste 4, toplamda ise 17. galibiyetini elde etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor da 15. kez mağlup oldu. Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Tuncay Sevim, Ahmet Kalay Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Orro, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Ghani (Gülce Güçtekin, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Milenkovic) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa (İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci, Selen Köse, Seher Aksoy, Nisan Barut) Setler: 25-22, 25-10, 25-16 Süre: 74 dakika (26, 21, 27)

