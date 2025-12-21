Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor Eker ise 5. kez mağlup oldu. Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Erdal Akıncı, Figen Öz Güzel Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ana Cristina) Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Edwards, Öykü Saruhan, Sude Gümüş) Setler: 25-16, 25-14, 25-19 Süre: 78 dakika (26, 24, 28)

