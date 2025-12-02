Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Galvez, Franca, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Caner Dengin)
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Hofer, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 20-25, 24-26, 16-25
Süre: 85 dakika (25, 34, 26)