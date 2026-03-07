Sultanlar Ligi'nin 25’inci haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Ev sahibi Göztepe, taraftarının yoğun desteğini alarak maça başladı ve ilk seti 25-20 galip bitirip 1-0 öne geçti. İkinci sette ise 25-19’luk galibiyet Fenerbahçe’nin oldu. Skor 1-1’e geldi. Üçüncü seti ise 25-22 kazanan Göztepe oldu. Dördüncü sette toparlanan sarı-lacivertliler, 25-23’lük sonuçla durumu 2-2’ye getirdi. Karar setinde Göztepe’yi 15-11 yenen Fenerbahçe Medicana, salondan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

