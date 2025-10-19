Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi’nin ikinci hafta maçında misafir ettiği Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

Ev sahibi takım, Arina ve Vargas ile sayı ürettiği ilk seti 25-15 bitirerek 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk bölümlerinde ev sahibi ekip 12-9 üstünlüğünü sürdürdü. Hande ve Aslı’dan da sayı katkısı alan sarı- lacivertliler seti 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti. İyi oyununu üçüncü sete de taşıyan Fenerbahçe Medicana, son seti de 25-12 maçı da 3-0 kazanarak ligde 2’de 2 yaptı.