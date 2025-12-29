Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da forma giyen hücum oyuncusu Christopher Nkunku için girişimlere başladı. İtalyan gazeteci Fanrizio Romano, Fenerbahçe yönetiminin Milan'la temasa geçtiğini duyurdu.

Galatasaray'ın da listesinde olan Christopher Nkunku için Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun devreye girdiği öğrenildi. Leipzig'den eski öğrencisi olan Nkunku'yu arayan Tedesco'nun, Fransız futbolcuyu takımında görmek istediğini belirtti. 28 yaşındaki futbolcunun da Tedesco ile yeniden çalışmak istediği için tercihinin Fenerbahçe olabileceği iddia edildi. Fenerbahçe, Christopher Nkunku'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi.

Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Christopher Nkunku, İtalyan ekibinde çıktığı 21 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.