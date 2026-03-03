İki maç üst üste ligin alt sıralarındaki takımlarla berabere kalarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, taraftarında da büyük bir tedirginliğe neden oldu.



11 yıldır şampiyon olamayan sarı-lacivertli taraftarlar, spor yorumcularının ardından ilahiyatçılara da takımları hakkında serzenişte bulundu. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları ile seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin kendisine yönelttiği "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.



'DUADAN ÖNCE AYAKLARINI İYİ KULLANACAKLAR'



Hatipoğlu, Fenerbahçe hakkındaki soruya şaşırırken, daha sonra verdiği yanıtta "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak. Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" ifadelerini kullandı.



