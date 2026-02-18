Performansı çokça eleştiri konusu olan ve ara transfer döneminde N'Golo Kante transferini bitirebilmek adına Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a gönderdiği Youssef En-Nesyri, kabus gibi geçen ilk maçının ardından açıldı.

Suudi ekibinin formasıyla 4'üncü maçına çıkan Faslı yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asist yaparak 4 gole direkt olarak katkı sağladı.

İLK MAÇI BOŞ GEÇTİ SONRADAN AÇILDI

Al-Ittihad formasıyla ilk maçına Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr karşısında çıkan En-Nesyri, isabetli şut dahi bulamayarak eleştirilerin odağına oturmuştu. Ardından AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al-Gharafa'ya karşı 1 gol ve 1 asistle oynayan Faslı hücumcu, Suudi Pro Ligi'nde Al-Fayha karşısında da golünü attı.

Son olarak AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al-Sadd deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyette 63 dakika sahada kalan En-Nesyri, bu karşılaşmada da golünü atmayı başardı.

Transfermarkt verilerine göre 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan En-Nesyri, kış transfer döneminde Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.