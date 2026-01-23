Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ilk 24'e kalmayı garantilerken muhtemel rakipleri de netleşti. İşte ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi ancak ilk 24'e kalmayı garantiledi.
Sarı-lacivertlilerin, FCSB maçı öncesi play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti.
7. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin FCSB maçlarından alacağı sonuçlara göre olası rakipleri:
FCSB maçından galibiyet çıkarsa en olası 3 rakip
*Panathinaikos
*Brann
*Celtic
FCSB maçından beraberlik çıkarsa en olası 3 rakip
*PAOK
*Kızılyıldız
*Viktoria Plzen
FCSB maçından mağlubiyet çıkarsa en olası 3 rakip
*Genk
*Nottingham Forest
*Kızılyıldız