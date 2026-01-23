Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ilk 24'e kalmayı garantilerken muhtemel rakipleri de netleşti. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi ancak ilk 24'e kalmayı garantiledi.

Sarı-lacivertlilerin, FCSB maçı öncesi play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti.

7. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin FCSB maçlarından alacağı sonuçlara göre olası rakipleri:

FCSB maçından galibiyet çıkarsa en olası 3 rakip

*Panathinaikos

*Brann

*Celtic

FCSB maçından beraberlik çıkarsa en olası 3 rakip

*PAOK

*Kızılyıldız

*Viktoria Plzen

FCSB maçından mağlubiyet çıkarsa en olası 3 rakip

*Genk

*Nottingham Forest

*Kızılyıldız