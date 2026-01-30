UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı.
Lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda Nottingham Forest ile eşleşti.
PLAY-OFF TURU MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe, play-off turundaki ilk sınavını kendi sahasında verecek, rövanşa ise deplasmanda çıkacak:
Play-Off İlk Maçlar: 19 Şubat 2026
Play-Off Rövanş Maçlar: 26 Şubat 2026
DİĞER EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
Dinamo Zagreb - Genk
Brann - Bologna
Ludogorets - Ferencvaros
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Lille - Kızılyıldız