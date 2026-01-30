UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı.

Lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda Nottingham Forest ile eşleşti.

PLAY-OFF TURU MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe, play-off turundaki ilk sınavını kendi sahasında verecek, rövanşa ise deplasmanda çıkacak:

Play-Off İlk Maçlar: 19 Şubat 2026

Play-Off Rövanş Maçlar: 26 Şubat 2026

DİĞER EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Dinamo Zagreb - Genk
Brann - Bologna
Ludogorets - Ferencvaros
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Lille - Kızılyıldız

 