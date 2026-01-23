Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ataşehir’de bulunan taşınmazına ilişkin ihale süreci tamamlandı.

26.250 metrekarelik dev arsa için 12 şirket kozlarını paylaştı. Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre ihaleyi Durmaz Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat kazandı.

DEV GELİR KASAYA GİRECEK

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Ataşehir ihalesi 13,5 milyar TL (Yaklaşık 266 milyon euro) bedelle sonuçlandı. Bu tutarın 10,8 milyar TL’sinin (Yaklaşık 212 milyon Euro) doğrudan Fenerbahçe’nin kasasına gireceği belirtildi. Sürece ilişkin resmi kulüp açıklamasının ilerleyen günlerde yapılması öngörülüyor.

Emlak Konut GYO, geçtiğimiz haftalarda Turgut Müteahhitlik’in kazandığı ihaleyi, piyasa koşulları ve tahsilat riskleri gerekçesiyle geçersiz saymıştı. Fenerbahçe’nin arsasına Turgut Müteahhitlik’ten proje satış toplam geliri 46 milyar TL, arsa payı 20,7 milyar TL teklif edilmişti.