Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, mali getirisi çok daha büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.



Forbes muhabiri Evan Sidery, dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA'in 2028 yılında Avrupa pazarına girmeye hazırlandığını duyururken, milyarlarca euroluk bütçelerle kurulacak lig hakkında son detayları paylaştı.

3 TAKIMIN KATILMASI BEKLENİYOR



Sidery, 'NBA Europe' adı altında kurulacak basketbol liginin kısa sürede Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonuna dönüşmesinin beklendiğine dikkat çekerek, lige futbol kulüpleri tarafından da büyük ilgi gösterildiğini hatırlattı.



Euroleague'in aksine takımlar için büyük bir finans kaynağına dönüşmesi beklenen organizasyona katılması beklenen 3 takım arasında ise Fenerbahçe Beko da yer aldı.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde organizasyonda yer alması planlanan üç takım Real Madrid, Barcelona ve Fenerbahçe Beko olurken, Avrupa'nın dev futbol kulüplerinin de basketbol girişimlerinde bulunmak için NBA ile dirsek teması kurduğuna dikkat çekildi.



YAYIN HAKLARINDAN MİLYONLARCA EURO KAZANILACAK



Organizasyonun ekonomik yapısı, NBA'dekine benzer şekilde adaletli bir yayın geliri dağılımını esas alacak. Sponsorluk ve yayın hakları gelirlerinin toplanıldığı havuzdaki para, Nba Europe'da yer alacak takımlara eşit olarak dağıtılacak ve güç dengesinin sağlanması amacıyla ligde draft sistemi kurulacak.





