Süper Lig’de yeniden çıkışa geçip, lider Galatasaray’ın ensesine yapışan Fenerbahçe devre arasında kadrosunu güçlendirecek. Bekleneni veremeyen En Nesyri ile yollarını ayırmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, Jhon Duran’ın da kiralık olduğunu göz önünde bulundurup, kaliteli bir santrfor takviyesi yapacak. Lewandowski’nin adı ön planda olsa da Kanarya’nın asıl hedefi AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott… Fenerbahçe, Hollanda ekibiyle pazarlıklara başlarken, kapı 25 milyon Euro’dan açıldı.

KANARYA’YA ÇOK SICAK BAKIYOR

Görüşmeler devam ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisiyle ilgilendiğini duyan İrlandalı golcü, Portekiz karşısında şov yaptı. Başarılı futboluyla dikkat çeken Parrott, maçta 68 dakika sahada kaldı ve 2 gol atıp, galibiyeti getirdi. Yıldız futbolcu adeta F.Bahçe’ye, “Elini çabuk tut” mesajı gönderdi. Parrott’un kısa süreli Tottenham macerası İngiltere kapısını kapatıyor. İspanyol ve Fransızlar da yüksek bonservis ödemek istemiyor. Suudi Arabistan da bir seçenek ancak yıldız futbolcu F.Bahçe’ye daha sıcak bakıyor.