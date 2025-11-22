Fenerbahçe devre arasında kadrosunu güçlendirecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco stoper hattına transfer istedi, yönetim rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi. 1 numaralı hedef Merih Demiral. Daha önce altyapısında forma giydiği sarı-lacivertli takımın taraftarı olan milli stoper önemli bir karar aşamasında. Bir tarafta milyon Euro’lar var, diğer tarafta kalbinin sesi…

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Merih, F.Bahçe’nin “Ocakta gel” çağrısına olumlu yanıt vermek üzereydi. Ancak Al Ahli’nin yeni kontrat teklifiyle kafası karıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki stoper yıllık 12.5 milyon Euro kazanıyor. Yeni teklif bu rakamın da üzerinde... Kanarya ise Skriniar’ın ücreti olan 7.5 milyon Euro’ya kadar çıkabildi. Merih Demiral’ın vereceği cevap bekleniyor.