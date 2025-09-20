Fenerbahçe'de iki gün sürecek tarihi kongre heyecanı başladı. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede sarı lacivertlilerin borcu açıklandı.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı lacivertlilerin 31 Mayıs 2025 dönemi itibarıyla borcunu 21 milyar 526 milyon TL olarak açıkladı.

Fenerbahçe: Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak, mali raporları okurken "Mayıs 2018'de 347 milyon Euro olan finansal borcumuzu bugün itibariyle 69 milyon Euro'ya düşürdük. 278 milyon Euro'luk bir borç düşüşünden bahsediyoruz. Bu borç düşüşü ile birlikte bu 7 yıllık dönemde toplamda 134 milyon Euro'luk bir faiz ödemesi de gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.



Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

