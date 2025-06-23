Lille kontratı sona eren Jonathan David için Barcelona'nın yanı sıra İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüpleri pusuda bekliyor. Fenerbahçe ise David için gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler, öyle bir teklif sundu ki; David'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini çok güçlendirdi.

Yönetimin 3 yıl için maaş, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil toplam 50 milyon Euro'yu geçen bir öneride bulunduğu öğrenildi. Teknik Direktör Mourinho da David'le görüntülü bir görüşme yaptı. Kanadalı yıldızın kısa süre içinde Fenerbahçe'ye kararını bildirmesi bekleniyor.