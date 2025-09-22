Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıktan zaferle ayrılarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı Sadettin Saran oldu.

Sarı lacivertli kulübün efsane isimleri yeni başkan Sadettin Saran'ı bir bir tebrik etti.

Chobani Stadyumu önünde heykeli bulunan sarı lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza da, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ı kutladı. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Sadettin Saran ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak “Yeni başkana tebrikler ve başarılar dilerim.” notunu düştü.