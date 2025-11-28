Fenerbahçe Beko'ya ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşatan Zeljko Obradovic'in istifası Partizan'ı karıştırdı. Partizan taraftarları, istifa eden Zeljko Obradovic’in takımda kalması için havalimanına geldi.

Partizan’da Zeljko Obradovic’in istifasının ardından taraftarlar adeta çılgına döndü. Sportklub’un haberine göre Partizan’ın en büyük organize taraftar topluluklarından biri olan Crno-Bele Novosti, yaptığı açıklamayla kulübün maçlarını boykot edeceklerini duyurdu.

Taraftar grubu, Obradovic’in istifasının “kulüp içi ve dışı yapay baskıların” sonucu olduğunu savunarak yönetime sert tepki gösterdi ve iç saha maçlarını boykot edeceklerini ifade etti.

AKIN AKIN GELDİLER

Partizan taraftarları, istifa eden Zeljko Obradovic’i kararından vazgeçirmek için Belgrad Havalimanı’na akın etti. Partizan taraftarları, Belgrad Havalimanı'nda Zeljko Obradovic'i muhteşem bir şekilde karşıladı.

Partizan'ın liderliğini sürdürmesi için onu ikna etme coşkusu büyüktü ve Atina'dan Belgrad'a yaptığı uçuşu yaklaşık 10.000'i aşkın kişi takip etti.

Taraftarların Obradovic'e koşulsuz sevgi göstermek için geldiği Belgrad Havalimanı'nı coşkulu anlara tanıklık etti. On binlerce taraftar, efsane koçu istifasından döndürmek takımın başında kalmaya devam etmesi için yönetimi protesto ederken Obradovic'e ise sevgi gösterilerinde bulundu.

Kulüp yönetimi, Obradovic’in istifasını kabul etmedi.