Fenerbahçe'nin yoğun temaslar sonrası imza aşamasına getirdiği ancak İspanyol ekibi Atletico Madrid'in son anda devreye girerek renklerine bağladığı Ademola Lookman, ilk maçında göz doldurdu. İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis’i 5–0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadeleye yeni transfer Ademola Lookman damga vurdu. TARAFTARLAR İSYAN ETTİ Atalanta'dan Atletico Madrid’e katılan Nijeryalı futbolcu 37. dakikada sahneye çıkarak yeni macerasına golle başladı. Lookman sadece gol atmakla kalmayıp takımına bir de asist yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar Lookman'ın performansından sonra, sosyal medyada yönetime sitem ederken yapılmayan forvet transferini yeniden gündeme getirdi.

