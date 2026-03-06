İngiltere Championship'in 35. haftasında Birmingham City, sahasında Middlesbrough'a 3-1 kaybetti. Mağlubiyetin ardından Birmingham taraftarları, eski Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'ı adeta topa tuttu.

YÖNETİME 'GÖNDERİN' ÇAĞRISI

Yenilen 3 golün 2'sinde direkt olarak Osayi'nin hatalı olduğunu düşünen taraftarlar, sosyal medyada Nijeryalı futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu. 28 yaşındaki bek oyuncusunun takıma adapte olamadığına da vurgu yapıldı.

Bu sezon Birmingham City ile Championship'te 20 maça çıkıp 1.137 dakika sahada kalan Osayi, 1 asistlik skor katkısı yaptı. Transfermarkt verilerine göre 5.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun kulübüyle Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.