Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Bosnalı yıldız Edin Dzeko, Fiorentina'da beklediğini bulamayınca devre arasında Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04'e imza atmıştı.
Devre arasında forvet rotasyonu 2'den 1 isme düşen sarı lacivertlilerin eski yıldızı, yeni takımında adeta şov yapıyor.
3 MAÇTA 3 GOL
Bundesliga 2'nin 21. haftasında Veltins-Arena'da Dinamo Dresden'i konuk eden Schalke 04'e puanı Bosnalı yıldız getirdi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın yıldızı Schalke adına attığı gollerle Edin Dzeko oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 52. ve 70. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.
Çıktığı 3 maçta 3 gol kaydeden Dzeko'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları da harekete geçirdi. Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden devre arasında Dzeko'nun yeniden takıma dahil edilmemesini eleştirdi.