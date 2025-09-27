Bir dönem Fenerbahçe'de giyen Alman yıldız Max Kruse, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane ile ilgili gelen sorulara cevap veren Kruse, Alman yıldızın gereksiz bir hamle yaptığını iddia etti.

'GERİ ADIM ATTIRDI'

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferiyle birlikte "Birçok kişi Türkiye'ye transferini kariyerine zarar verecek bir adım olarak yorumladı." şeklinde hatırlatma yöneltilen Kruse, "Bence bu değişiklik gereksizdi. "Bayern Münih'te en iyi dönemini yaşayan bir oyuncu olarak, kesinlikle başka seçenekleri de vardı. Galatasaray, ona en iyi teklifi yapmış görünüyor. Yine de Türkiye'ye transferinin kariyerinde çok erken olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe'ye 31 yaşında imza attığı hatırlatılan Max Kruse, "Her şeye rağmen Türkiye ilham verici bir ülke. Bence Süper Lig, burada bazen gösterildiği kadar kötü değil. Sane'nin Türkiye'ye transfer olması, Sane'yi milli takıma çağırmamak için hiçbir şekilde bir neden olmamalı." ifadelerini kullandı.