Ailesinin Türkiye’den ayrılmasına rağmen ülkede yaşamayı sürdüren Milene Müller (22), uzun süredir birlikte olduğu RAMS Başakşehir'de forma giyen Ege Öztürk(18) ile ilişkisini evlilikle resmileştirdi.
Genç futbolcunun 18 yaşına üç gün önce girmesinin ardından çiftin nikah kıydığı öğrenildi.
Nikah sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan çiftin fotoğrafları kısa sürede ilgi gördü.
Çok sayıda futbolsever, yorumlarıyla Milene Müller ve Ege Öztürk’e tebrik mesajları iletti.