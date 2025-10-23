2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından başlayan tartışmalar, adliyeye taşınmıştı. Ali Koç'un başkanlık yaptığı dönemde Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Selahattin Baki için hapis istendi.

Selahattin Baki'nin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, ceza istemi belli oldu. Baki'nin, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Eray Yazgan'ın avukatı katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Selahattin Baki'nin müşteki Yazgan'a herkesin duyabileceği şekilde hakaret içerikli ifadeler kullandığını aktardı

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer alıyor. Mütalaada, sanık Baki'nin "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, ara kararını açıklarken müşteki avukatına savunmasını hazırlamak için süre verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.